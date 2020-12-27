السعودية تطلق حزمة مشاريع في اليمن بتكلفة 303 ملايين ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت السعودية اليوم حزمةً من المشاريع التنموية لدعم اليمن بتكلفة 303 ملايين ريال سعودي، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والنقل الدكتور عبدالسلام هادي والأشغال العامة والطرق مانع بايمين.



وقع العقود السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج محمد آل جابر في حفل أقيم بهذه المناسبة سبقه ورشة عمل مشتركة بين الجانبين السعودي واليمني، بمقر البرنامج في الرياض، وبحضور مسؤولين من البلدين، وسفراء الدول المعتمدة لدى اليمن وممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بالشأن التنموي.

وتضمن الحفل توقيع عقود 3 مشاريع كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في 3 محافظات يمنية، وهي مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال سعودي، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بتكلفة 54.4 مليون ريال سعودي، ليصبح متوافقًا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب، بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعًا في 7 قطاعات أساسية وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.