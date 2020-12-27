تدشين مشروع توزيع مواد إيوائية لنحو 490 أسرة نازحة في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مشروع توزيع مواد إيواء لنحو 490 أسرة نازحة في حضرموت، ضمن منحة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنفيذ جمعية التكافل الإنساني.



وتعرف المهندس السعيدي ومديرة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في وادي حضرموت نادية الفخري، من مشرف جمعية التكافل بوادي حضرموت علي عبدالله العلوي، إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يتضمن توزيع فرش وبطانيات وإضاءة بالطاقة الشمسية وناموسيات وأدوات منزلية.

وأكد الوكيل المساعد السعيدي، أهمية المشروع الذي يأتي في ظل طقس بارد تشهده مدن وادي وصحراء حضرموت، كما سيسهم المشروع في التغلب على ظروف النزوح للأسر النازحة من مناطق الصراع .. داعيا السلطات المحلية بالمديريات إلى حصر النازحين ومتابعة أوضاعهم والتعاون مع الجهات المانحة في تسهيل تنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية للنازحين والمجتمع المضيف.