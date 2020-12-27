بدء تعشيب الملعب الاولومبي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم عملية التعشيب الصناعي لارضية الملعب الاولمبي بمدينة مأرب والذي يعتبر اول ملعب يتم انشائه على مستوى المحافظة بهذه المواصفات.



وتفقد وكيل المحافظة عبدالله الباكري ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، على ما تم انجازه من اعمال في اطار انشاء الملعب.

وسيجري تعشيب 8250 مترا مربعا.

واشاد الباكري بالاعمال المنجزة .. مشددا على اهمية الاسراع في استكمال ما تبقى من اعمال ليصبح الملعب مهيئا للاستفادة الاندية والفرق الرياضية منه واجراء البطولات والتمارين الرياضية.

وشدد خلال لقائه مع مدير الشركة المنفذة، على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المنصوص عليها في المناقصة والمخططات.. لافتا الى ان هذا الملعب الاول في المحافظة يعتبر اول متنفس حقيقي للشباب لتنمية مهاراتهم الرياضية والذي يأتي في اطار اهتمام السلطة المحلية بقيادة المحافظ سلطان العرادة بشباب واحتياجاتهم .