شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء احمد بن بريك يتحدث حول الجمعية الوطنية وكيف لبت مطالب الجنويين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواء الركن أحمد سعيد بن بريك حول الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وإلي أي مدى لبت الجمعية مطالب الجنوبيين.



وقال بن بريك ان الجمعية عندما عقدت دورتها في المكلا كان لمناقشة أوضاع حضرموت الوادي وشبوة وبيحان وغيرها ومعانتهم من الارهاب الذي يمارس ضد شعبنا وكانت قرارها ملزمة للمجلس الانتقالي.

وأضاف بن بريك بأن جناح الاصلاح اتخذ اتجاة عدائي ضد الجنوب والمجلس الانتقالي وقال بأن حزب الاصلاح غير مقبول لدى المحافظات الجنوبية.