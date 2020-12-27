شبوة.. وفاة النائب اليمني "محمد الباكري" إثر مرض ألم به

توفي عضو البرلمان اليمني، محمد أحمد صالح الباكري، مساء السبت، بعد معاناه مع المرض.



وقالت مصادر محلية، إن "النائب الباكري توفي في مديرية بيحان بمحافظة شبوة إثر مرض ألم به".



ومن المتوقع أن يُشيّع اليوم الأحد، إلى مقبرة راكة الحجاج بعد الصلاة عليه بجامع دار ال باكر العليا.



ونعى مجلس النواب، عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية 137 النائب والتربوي محمد احمد صالح الباكري الذي وافاه الأجل إثر مرض ألم به.



وقال مجلس النواب في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، إن رحيله يمثل خسارة فادحة للوطن عموماً وبرحيله يكون المجلس قد فقد أحد أعضاءه البارزين والفاعلين.



وأشاد المجلس بمناقب الفقيد المتعددة واسهاماته الوطنية الفاعلة من خلال خدمته في الحقل التربوي وكذا دوره الهام في تعزيز العمل البرلماني، معبّراً عن خالص التعازي وصادق المواساة الى أسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان.



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