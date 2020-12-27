مجهولون يغتالون معلماً في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون، معلماً في أحد أحياء العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.



وقالت مصادر تربوية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص الحي، الجمعة، تجاه "عبدالله أحمد حسين الأشول" أثناء تواجده بالقرب منزله جوار مصنع الغزل والنسيج.

ولفتت المصادر إلى أن "الأشول" لقي حتفه على الفور إثر تعرضه لعدة طلقات في جسده من قبل المسلحين الذين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم للجريمة.

ويعمل "الأشول" مدرساً في أحد مراكز الاحتياجات الخاصة بالمعاقين في مديرية بني الحارث.

وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى وانفلاتا أمنيا وانتشارا لعصابات حوثية مسلحة تمارس القتل والنهب والسطو على المواطنين والممتلكات