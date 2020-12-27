شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في تعز، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش في بيان إن دفاعات التحالف العربي، أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي. وبحسب المركز، فقد تم استهداف الطائرة أثناء تحليقها فوق مدينة المخا، غربي تعز الخاضعة لسيطرة الجيش الحكومي. وشهدت المدينة ذاتها خلال الأشهر الماضية، إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرتها ميليشيا الحوثي.

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