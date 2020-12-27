تنفيذية انتقالي غيل باوزير تعقد دورتها الإعتيادية  لشهر ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365 - غيل باوزير

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير دورتها الإعتيادية لشهر ديسمبر من العام 2020م برئاسة الأستاذ/ محسن أحمد حيتر رئيس المجلس.



حيث وقفت الدورة أمام جملة من الموضوعات أبرزها التهيئة والإعداد الجيدين لإنقعاد دورة القيادة المحلية للمجلس المحدد انتقادها الخميس 2020/12/31م ، وفي هذا السياق تم اقرار إعداد الوثائق التي ستقدم في دورة القيادة المحلية بالمجلس منها التقرير العام الدوري السنوي والتقرير المالي 2020م والخطة العامة وخطة نشاطات العام 2021م ، و من أجل سرعة ودقة الوثائق جرى تشكيل لجنة الصياغة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من مديري الإدارات التنظيمية والسياسية والمالية.

كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بالعمل التنظيمي من أجل تحسين الأداء والإرتقاء به إلى مستويات افضل.

يشار إلى أن هذه الدورة شكلت نقلة موضوعية في نشاط الهيئة التنفيذية في المسارات كافة.