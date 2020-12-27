وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع خور المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت فرج البحسني اليوم بمدينة المكلا حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع خور المكلا والذي يتوقع الانتهاء منها خلال عامين.



وتتكون المرحلة الثانية من تعميق القناة البحرية للخور ومواصلة امتداها باتجاهين وتوسعة وامتداد النفق الغربي الحالي وانشاء جسرين الأول بجانب الجسر الصيني والأخر جوار ملعب بارادم الى جانب انشاء نفق جديد في الجهة الشرقية وصيانة الجسر الصيني.

كما كشف المحافظ انه سيتم مطلع العام القادم البدء في استكمال كورنيش المكلا الى المنصة على شارع الستين وانشاء مجموعة من الحدائق المائية وغيرها.

وأشار الى ان ان السلطة المحلية تدرس انشاء شبكة كاميرات رقيمة في المرافق والمؤسسات الحكومية لمراقبة ساعات الدوام وتقيميها ومدى تقدم الخدمات للمواطنين.

حضر وضع حجر الأساس عضو مجلس الشورى سالم الخنبشي ووكلاء المحافظة ومدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري وعدد من المسئولين.