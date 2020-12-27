شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى سيئون العام يتسلم أجهزة ومعدات طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلمت هيئة مستشفى سيئون العام، اليوم، أجهزة ومعدات طبية، ضمن مشروع دعم مستشفيات سيئون وتريم، الذي تنفذه جمعية النهضة الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة ميد قلوبل وبتمويل مبادرة عرب سنغافورة.

ويشمل المشروع تقديم أجهزة نوعية ومعدات طبية لحماية الكادر الطبي تتضمن التنفس الصناعي ، ومراقبة المريض ، والحقن الوريدية ، ونظارات وقائية للعين ، إضافة الى دروع حماية للوجه. وثمن وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي أثناء عملية التسليم أهمية تظافر الجهود المجتمعية ومساندة السلطات المحلية في دعم القطاع الصحي، داعيا الى الحفاظ على المعدات الطبية لضمان استمرارها فترة أطول.

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