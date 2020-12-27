شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخيم طبي مجاني يجري 83 عملية جراحية بمستشفى حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اجرى مستشفى حيس الريفي بمحافظة الحديدة 83 عملية جراحية مجانية بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور عبدالعزيز منصر أن المخيم بدأ باستقبال الحالات ومعاينتها مطلع هذا الأسبوع واستمرت لمدة 3 ايام حيث بلغ عدد المستفيدين من مرحلة المعاينة والتسجيل وتقديم الاستشارات الطبية والتوعية 249 حاله.

كانت هذه تفاصيل خبر مخيم طبي مجاني يجري 83 عملية جراحية بمستشفى حيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.