مليشيا الحوثي تقتحم مجمعاً طبياً بصنعاء وتعتدي بالضرب على مديره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اعتدى مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي الإرهابية بالضرب المبرح على مدير مجمع طبي بالعاصمة اليمنية صنعاء، الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد مداهمة المجمع واقتحامه.



وأوضحت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين يقودهم أحد مشرفي المليشيا اقتحموا مجمع عمر المختار الطبي، في شارع مطهر بحي السبعين، وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية وترويع الطاقم الطبي والإداري والمرضى بالمجمع، واعتدوا على مديره بالضرب أمام العاملين وسكان الحي.

وذكرت المصادر، أن المشرف الحوثي تحجج بقيادته عملية الاقتحام والاعتداء على المجمع الطبي، بأن مديره رفض معالجة ابنه وهو حد وصفه "مجاهد" في جبهات القتال.

وقوبلت الجريمة بادانات واسعة من الأهالي في الحي والعاملين في المجمع.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة على جريمة مماثلة من ناحية الاعتداء بالضرب المبرح حد وفاة المجنى عليها وهي امرأة تدعى "ختام العشاري"، من مديرية العدين بمحافظة اب وسط البلاد. بالتزامن نفذت المليشيا في ساعات سابقة جريمة مماثلة بذات المحافظة حين اعتدت عناصر مسلحة بقيادة مسؤول لدى مليشيا الحوثي بالضرب على احد المواطنين أمام زوجته وأبناء القرية.

وتزايدت جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها في ظل غياب العدالة التي تخضع هي الأخرى لهيمنة ذات الجماعة، وسط صمت مريب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة