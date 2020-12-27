الضالع: مصرع قيادات ميدانية بارزة للمليشيا "أسماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

شهدت جبهات قطاعي الفاخر وبتار، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، مساء السبت 26 ديسمبر/ كانون الاول 2020، تبادل قصف مدفعي مكثَّف، فيما كشف مصدر عسكري عن مصرع عدد من قيادات الصف الاول الميدانية التابعة لمليشيا الحوثي.



وأكد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية تبادلت مع مليشيا الحوثي الارهابية قصفا مدفعيا مكثفا بقذائف الدبابات والمدفعية المتنوعة والاسلحة الرشاشة الثقيلة، في مناطق النُبَيجَات والحمام غرب مدينة الفاخر.

وحققت معظم الضربات اصابات مباشرة في أهدافها، وفقا للمصدر، مكبدة مليشيا الحوثي خسائر فادحة.

وكشف المصدر نقلا عن مصادر موثوقة، مصرع عدد قيادات الصف الاول لدى المليشيا الحوثية في مواجهات الأسبوع الماضي بجبهات الفاخر غربي مديرية قعطبة.

وأكد، أن قيادات ميدانية من الصف الأول والثاني بالمحافظة لقوا مصرعهم، وأبرزهم المدعو عيدروس عبدالله وجيه الدين قائد حملة محاولة اجتياح قطاع بتار، وينحدر من منطقة البيت بمديرية الحشا، والمدعو جعفر يوسف صالح علي الزُّهرة المكنى "ذو الفقاز"، والمدعو عرفات أحمد جمال الدين العفيف المكنى "ابو عطان"، والمدعو صلاح أحمد حسين سفيان، وجميعهم ينحدرون من منطقة شليل، غربي مديرية قعطبة.

كما لقي عدد آخر من عناصر المليشيا الميدانية مصرعهم بعمليات قنص ومواجهات مباشرة خلال مواجهات الأيام الماضية التي شهدتها قطاعات بتار والفاخر ومريس.

وذكرت المصادر ان المليشيا الحوثية استقدمت مؤخرا أسلحة ثقيلة وقوة بشرية وسرايا قناصات حرارية وزعتها في أكثر من قطاع في محاولة بائسة منها للقيام بتعويض خسائرها البشرية