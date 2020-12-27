البحسني يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع خور المكلا برعاية الرئيس هادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع خور المكلا، برعاية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وتشمل مكونات المرحلة الثانية لمشروع خور المكلا، تعميق القناة البحرية للخور، ومواصلة امتدادها باتجاهين، وإنشاء جسر معلق جديد بجانب الجسر الصيني، وصيانة الجسر الصيني الحالي، وتوسعة وامتداد النفق الغربي الحالي، وإنشاء نفق جديد في الجهة الشرقية، وإنشاء جسر معلق بجانب ملعب بارادم، وتبلغ مدة البرنامج الزمني للمشروع "سنتين" منذ توقيع العقد.

وأكد المحافظ البحسني، أهمية وضع حجر الأساس لهذا المشروع الاستراتيجي المهم الذي تم الإعداد له واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حجر الأساس له منذ فترة طويلة، وكذا اعتماد الدراسات الفنية للمشروع الذي يأتي تواصلا للمرحلة الأولى لمشروع خور المكلا التي تم تنفيذها عام 2005م.

وقال المحافظ إن المرحلة الثانية لمشروع خور المكلا، سيمثل نقلة نوعية كبيرة لإضفاء لمسة جمالية كبيرة للمدينة، وسيخلق فرصا للاستثمار والترفيه والفندقة.

وأشار محافظ حضرموت، إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي في سياق التوجهات للنهوض بمدينة المكلا خلال العام 2021م، وجعلها أكثر جمالاً وواجهة مشرفة لمواكبة التوسع العمراني والكثافة السكانية بوصفها عاصمة المحافظة.

وتطرق المحافظ إلى توجهات السلطة المحلية خلال العام الجديد 2021م، وأبرزها تنظيم حفل بهيج لتكريم النموذجيين والمتميزين في أعمالهم في القطاعين العام والخاص والمتميزين في الجوانب الإبداعية، واعتماده كتقليد سنوي للسلطة المحلية، والنهوض بنظافة وتحسين مدينة المكلا بمشاركة جميع قطاعات المجتمع، والإعلان عن خطة لاستكمال تأهيل شارع الستين بمدينة المكلا، وإنشاء مجموعة من الحدائق الترفيهية للعوائل، وافتتاح حدائق جديدة تابعة للقطاع الخاص، ورفع شعار "الانضباط الوظيفي" لتحسين أداء المرافق الحكومية بهدف تطوير العمل، وتسهيل معاملات وإجراءات المواطنين.

بدوره تطرق نائب المدير العام لشركة العمودي للمقاولات والتجارة "الجهة المنفذة لمشروع المرحلة الثانية لخور المكلا" شفيق العمودي، إلى مكونات المشروع وأهميته في توفير مساحات كبيرة على جانبي خور المكلا للاستفادة منها في إقامة متنافسات للمواطنين ومشاريع استثمارية وتسويقها لإنشاء أبراج عمرانية في جانبي الخور.

حضر وضع حجر الأساس، عضو مجلس الشورى د.سالم أحمد الخنبشي، ووكلاء المحافظة، وقيادات المرافق الحكومية، والأجهزة العسكرية والأمنية، والسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا.