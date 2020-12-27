تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت أسعار الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مؤخرا، فيما لا يزال سعر سمك التونة "الثمد" المفصل لدى أبناء المحافظة باهضا حتى الآن.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي:

الثمد - سعر الكيلو 4000 ريال

الشروي - سعرالحوت 3000 ريال

الزينوب - سعرالحوت 4000 ريال

العيد (الساردين) - سعر الكيلو 1000 ريال

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1500- 2000 ريال

المدية - سعرالكيلو 1800 ريال

سعراسماك البياض

الطمكري - سعر الحوت 9000 ريال

القصعر - سعر الحوت 3500-4000 ريال