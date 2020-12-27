شكرا لبحثكم عن خبر أبطال الجيش والمقاومة يفشلون هجوماً انتحارياً للمليشيا الحوثية في ماهلية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الحكومية، السبت، من إحباط عملية هجومية واسعة على مواقعها، شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية ماهلية، جنوبي محافظة مأرب.

وقال اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور بيحان العسكري قائد اللواء 26 مشاة، في تصريح صحفي له، إن “أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة في جبهة نجد المجمعة، في مديرية ماهلية، تمكنوا من كسر هجوم انتحاري شنّته المليشيا الحوثية الانقلابية”.

وأوضح اللواء بحيبح، وهو القائد القبلي لمسلحي قبائل مراد في الجبهات الجنوبية، أن “أبطال الجيش والمقاومة خاضوا مواجهات شرسة مع المليشيا الحوثية، وتمكنوا من تركيعها وإعادتها تجر هزيمتها ومن استطاعت انتشاله من جرحاها وقتلاها”.

وأضاف، أن “المواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيا، في العتاد والأرواح، إثر محاولتها الفاشلة، التي أرادت من خلالها تحقيق تقدم في جبهات مراد وماهلية، إلا أن محاولتها كالعادة باءت بالفشل الذريع، حيث كان الأبطال البواسل لها بالمرصاد، ملحقين بعناصرها الهزيمة والخسران”.

وأكد اللواء بحيبح أن “قتلى المليشيا شاهد على هزيمتها، وأن الموت والهلاك مصير من تزج بهم من عناصرها، حيث أنها تركت جثثهم وراءها مرمية في جبال ووديان وشعاب جبهة نجد المجمعة”.