شكرا لبحثكم عن خبر قوات عسكرية للتحالف تدخل منطقة معاشيق لتأمين مقر الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت قوات عسكرية تابعة للتحالف مساء السبت منطقة معاشيق بمدينة كريتر جنوبي عدن، ضمن خطط مشتركة لتأمين مقر الحكومة المرتقب عودتها هذا الاسبوع.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية، ان عربات وأطقم مدرعة، وأخرى تحمل أسلحة رشاشة متوسطة، إضافة إلى شاحنتين على متنهما دبابتين وصلت إلى "معاشيق" مساء السبت.

وينص اتفاق الرياض على دخول قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى عدن والتمركز في منطقة القصر الرئاسي، مقابل بقاء اللواء الأول مشاة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بمنطقة جبل حديد، غير انه لم يتم تنفيذ هذا البند من الاتفاق حتى الآن.