شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف تفاصيل جريمة العدين المروعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية تفاصيل عن دوافع الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها شابة في الـ25 من عمرها ضربا من قبل مسلحين حوثيين في منطقة العدين التابعة لمحافظة إب.

القاتل

المصادر أوضحت أن خلافا محدودا، نشب بين محمد مقبل العشاري وآخرين في مديرية العدين، أمر على إثر، مشرف جماعة الحوثيين في المنطقة باقتحام منزل " العشاري".

وأكدت المصادر لـ" بوابتي" أن الحادثة وقعت " بدافع شخصي دون أمر من النيابة" مبينة أن المسلحين الحوثيين " انهالوا ضربا" على زوجة " العشاري" أمام أولادها حتى فارقت الحياة.

ولاقت حادثة مقتل الشابة المتزوجة، وهي أم لأربعة أطفال، وحامل بطفلها الخامس، سخطا شعبيا عارما دفع الوزير السابق محمد مقبل الحميري، لإطلاق دعوة لردع الحوثيين.