شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة .. هادي منع نفسه من العودة الى قصر معاشيق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر يمنية مطلعة، إن الرئيس عبدربه منصور هادي رفض العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن).

وبسحب المصادر فإن الرئيس هادي، هو من رفض العودة إلى قصر المعاشيق بعدن لتؤدي الحكومة اليمنية اليمين هناك، دون الكشف عن الأسباب.

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض.

وتضمن أحد بنود اتفاق الرياض في تشرين 2019، أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة عدن،وتبداء بمباشرة أعمالها.

ومن المتوقع أن تعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لأداء مهامها وفقا لاتفاق الرياض.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة ستغادر إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة في حال اكتملت جميع الترتيبات والتجهيزات