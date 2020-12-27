شكرا لبحثكم عن خبر حزب يمني يدرس خيار الانسحاب من التشكيلة الحكومية الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن، أنه يدرس إنسحابه من الحكومة اليمنية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية في وقت سابق اليوم السبت بالرياض.

وقال الأمين العام للتنظيم عبدالله نعمان، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الأمانة العامة للحزب تدرس حاليا الإنسحاب من الحكومة الجديدة وذلك لعدة أسباب.

وأدى رئيس الحكومة الجديدة الدكتور معين عبدالملك و 23 عضوا اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض، فيما رفض حسين الأغبري وزير الادارة المحلية ممثل الناصري أداء اليمين.

وأوضح نعمان، أن الأغبري ملتزم بموقف الأمانة العامة ولم يذهب إلى الرياض لاداء اليمين الدستورية، مؤكدا تحفظ التنظيم على التشكيل القائم وكذا نتيجة عدم الالتزام بمشاركة كافة المكونات، حسبما نص عليه اتفاق الرياض وخلو الحكومة الجديدة من العنصر النسائي.

وأضاف "كما نتحفظ على آداء اليمين الدستورية في الرياض، فاليمين يفترض أن يكون في عدن وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض، وكذا التزاما باحكام الدستور اليمني لأن هذه حكومة الجمهورية اليمنية وليست حكومة منفى".

وأشار أمين التنظيم الناصري، إلى أن اداء اليمين الدستورية في الرياض يرسل رسائل سلبية أن عدن ليست آمنة وأن اتفاق الرياض لم ينفذ.. ولا مبررات اساسا تستوجب أداء اليمين في الرياض.