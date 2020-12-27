شكرا لبحثكم عن خبر على متن سيارة ومدرعة ..”عبدالملك الحوثي” يتجول في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، عن مكان تواجد زعيم المليشيا "عبدالملك الحوثي". وأفادت المصادر بأنها شاهدت عبدالملك الحوثي يتجول في أحد أحياء العاصمة صنعاء، ليلا، على متن سيارة ومدرعة. وتوقعت المصادر بأن الحوثي يسكن بأحد الفلل الفارهة بحي الجراف، ويتنقل بشكل مستمر ليلا بين عدة منازل، بشكل سري. ويظهر زعيم المليشيا الحوثية على اتباعه ومؤيديه من خلف شاشة تلفزيونية؛ ما يؤكد مخاوفه الشديدة من الظهور، غير انه يحرص على تحشيد القبائل والمغرر بهم الى جبهات القتال ضد اليمني واليمنيين.

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