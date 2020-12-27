رئيس واعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

ادى رئيس واعضاء الحكومة الجديدة، امس، امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية.

وادى اليمين الدستورية كلاً من الدكتور احمد عوض بن مبارك بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين، والفريق الركن محمد علي المقدشي بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الارياني بمناسبة تعيينه وزيراً للاعلام والثقافة والسياحة، والدكتور واعد عبد الله باذيب بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف صالح البكري بمناسبة تعيينه وزيراً الشباب والرياضة، وسالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه وزيراً للمالية، والدكتور نجيب منصور العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله السقطري بمناسبة تعيينه وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، وعبد السلام عبدالله باعبود بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط والمعادن، والدكتور خالد احمد الوصابي بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني،

و اللواء الركن / ابراهيم علي حيدان بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية ،وأحمد عمر محمد عرمان بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الانسان، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي بمناسبة تعيينه وزيراً للمياه والبيئة ،ومحمد محمد الأشول بمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور عبد السلام صالح حميد هادي بمناسبة تعيينه وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة بمناسبة تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور / عبدالناصر احمد الوالي بمناسبة تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات،

والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة والسكان، وبدر عبده احمد العارضة بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل، وطارق سالم العكبري بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور / انور محمد علي كلشات بمناسبة تعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة ،ومحمد سعيد الزعوري بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والمهندس / مانع يسلم صالح بايمين بمناسبة تعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق.bرئيس واعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

ادى رئيس واعضاء الحكومة الجديدة، اليوم، امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية.

وادى اليمين الدستورية كلاً من الدكتور احمد عوض بن مبارك بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين، والفريق الركن محمد علي المقدشي بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الارياني بمناسبة تعيينه وزيراً للاعلام والثقافة والسياحة، والدكتور واعد عبد الله باذيب بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف صالح البكري بمناسبة تعيينه وزيراً الشباب والرياضة، وسالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه وزيراً للمالية، والدكتور نجيب منصور العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله السقطري بمناسبة تعيينه وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، وعبد السلام عبدالله باعبود بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط والمعادن، والدكتور خالد احمد الوصابي بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني،

و اللواء الركن / ابراهيم علي حيدان بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية ،وأحمد عمر محمد عرمان بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الانسان، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي بمناسبة تعيينه وزيراً للمياه والبيئة ،ومحمد محمد الأشول بمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور عبد السلام صالح حميد هادي بمناسبة تعيينه وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة بمناسبة تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور / عبدالناصر احمد الوالي بمناسبة تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات،

والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة والسكان، وبدر عبده احمد العارضة بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل، وطارق سالم العكبري بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور / انور محمد علي كلشات بمناسبة تعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة ،ومحمد سعيد الزعوري بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والمهندس / مانع يسلم صالح بايمين بمناسبة تعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق.