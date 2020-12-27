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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المركزي اليمني يكشف عن وديعة مالية لتحسين معيشة المواطنين الأحد 27 ديسمبر 2020 الخليج 365 كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، عن وديعة مالية جديدة ستعزز احتياط الخزينة العامة من النقد من الأجنبي.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن الوديعة الجديدة التي ستودع بحساب البنك تبلغ أكثر من أثنين مليار دولار أمريكي خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد أن العملة الوطنية التي تشهد تحسن قيمتها منذ اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ستواصل إرتفاع قيمتها وبشكل أقوى امام العملات الأجنبية الأخرى بدخول الوديعة المالية الجديدة في حساب البنك المركزي اليمني، موضحا إن اجراءات هامة تتخدها الحكومة حاليا بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي ومن شأنها انعاش وتعزير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين في المحافظات اليمنية المحررة.

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