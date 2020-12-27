الحوثيون يعترفون بقتل امرأة في "العدين" بإب إثر مداهمة منزلها

اعترفت ميلشيات الحوثي الانقلابية بمقتل امرأة بالضرب حتى الموت، خلال مداهمة منزلها من قبل ميلشيات أمنية تابعه لها، في مديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن)، وذلك بعد أن شكلت القضية رأي عام وتنديد واسع بالجريمة.



وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، مساء السبت، تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، وإيقاف مدير أمن العدين، وأفراد الحملة الحوثية المتهمين في الجريمة، وقال المتحدث الحوثي العجري، "أن الجريمة تمت إثر تفتيش بعض منتسبي الشرطة لمنزل محمد العشاري في العدين".



وقال بيان صادر عن يلطة الحوثيين "أنّ اللجنة توصلت في تقريرها الأولي إلى أنّ مدير شرطة مديرية العدين أمر بإخراج دورية عسكرية مكونة من ستة أفراد للقبض على محمد العشاري المطلوب في أكثر من جريمة سرقة، وباشروا بتفتيش منزل المذكور".



وأشار إلى أنّ "التحقيقات لا تزال جارية حول وفاة السيدة ختام العشاري، زوجة المطلوب، وأن اللجنة تنتظر تقرير الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة".



في حين قالت مصادر مقربة من أسرة الضحية إنّ تقارير طبية كشفت أن سبب الوفاة هو ضربها في منطقة العنق من جانب أفراد الحملة الأمنية، بغرض إجبارها على الاعتراف بمكان زوجها الهارب.



واعتبر رئيس الحكومة معين عبد الملك، قتل الحوثيين للعشاري في منزلها وأمام أطفالها "جريمة بشعة" تعبر بوضوح عن حقيقة المليشيا العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء، وفجّرت بيوتهم، واعتدت على حرماتهم وأعراضهم.



وأدانت منظمة "سام" اليمنية للحقوق والحريات الجريمة، وقالت إن "مليشيا الحوثي أطلقت يد مسلحيها لارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في اليمن، وعلى رأسهم الفئات الأشد ضعفاً كالنساء والأطفال. قضية مقتل ختام العشاري تحولت إلى قضية مشهودة على المستوى الداخلي والخارجي، وتستوجب تحركاً عاجلاً لتقديم مرتكبيها للعدالة".