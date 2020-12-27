مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيينشمال الضالع

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي: إنه مساء السبت، شهدت تصعيدات قتالية بين القوات المسلحة الجنوبية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة أخرى احتدمت المواجهات فيها بالقصف المدفعي المكثف والأسلحة المتوسطة.



وأوضح: شن سلاح المدفعية في القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة قبيل وقت الغروب قصفاً مكثفاً بقذائف الدبابات و القذائف المدفعية المتنوعة باتجاه مواقع تمركز المليشيات الحوثية في مناطق النُبَيجَات والحمام غرب مدينة الفاخر، أصابت معظم الضربات أهدافها بشكل مباشر.

وأشار: وتأتي هذه التطورات بعد هدوء حذر شهدته مختلف جبهات القتال خلال اليومين الماضيين تخلله عمليات قنص ناجحة قامت بها وحدات القناصة في القوات الجنوبية والمشتركة استهدفت عدد من عناصر المليشيات الحوثية خصوصاً في القطاعات الشمالية الغربية لجبهات الضالع.

ولفت: وقد خسرت المليشيات الحوثية خلال مواجهات الأسبوع الماضي عدد من قياداتها الميدانية من الصف الأول والثاني أبرزهم المدعو عيدروس عبدالله وجيه الدين قائد حملة محاولة اجتياح قطاع بتار والذي يعود الى منطقة البيت بمديرية الحشاء والمدعو جعفر يوسف صالح علي الزُّهرة الملقب "ذو الفقاز" والمدعو عرفات أحمد جمال الدين العفيف الملقب "ابو عطان" والمدعو صلاح أحمد حسين سفيان وجميعهم يعودوا إلى بلدة شليل وسط منطقة العود، حيث لقوا مصرعهم مع عدد كبير من رفاقهم بعمليات قنص ومواجهات مباشرة خلال الأيام الماضية في قطاعات بتار والفاخر و مريس.

وأشار: كانت المليشيات الحوثية قد استقدمت تعزيزات متنوعة لعناصرها خلال الايام الماضية تمثلت باستقدام أسلحة ثقيلة وقوة بشرية وسرايا قناصات حرارية وزعتها في أكثر من قطاع في محاولة بائسة منها للقيام بعمليات قنص رداً على ما تعرضت له من خسائر بشرية، فيما وحدات استطلاع القوات الجنوبية ترصد تحركات هذه التعزيزات وتستهدف أماكن تواجدها.