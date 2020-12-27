الحزب الناصري يدرس الانسحاب من الحكومة الجديدة ويعلن تحفظه على التشكيلة

أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أنه يدرس انسحابه من الحكومة اليمنية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض.



وقال الأمين العام للتنظيم عبد الله نعمان، "إن الأمانة العامة للحزب تدرس حاليا الانسحاب من الحكومة الجديدة وذلك لعدة أسباب"، وفق ما نقلت عنه وكالة "شينخوا" الصينية.



وأدى رئيس الحكومة الجديدة الدكتور معين عبد الملك و23 عضوا اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض، فيما رفض حسين الأغبري وزير الادارة المحلية ممثل الناصري أداء اليمين، ولم يسافر إلى الرياض.



وقال نعمان "أن الأغبري ملتزم بموقف الأمانة العامة ولم يذهب إلى الرياض لأداء اليمين الدستورية"، مؤكدا تحفظ التنظيم على التشكيل القائم وكذا نتيجة عدم الالتزام بمشاركة كافة المكونات، حسبما نص عليه اتفاق الرياض وخلو الحكومة الجديدة من العنصر النسائي.



وأضاف "كما نتحفظ على آداء اليمين الدستورية في الرياض، فاليمين يفترض أن يكون في عدن وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض، وكذا التزاما بأحكام الدستور اليمني لأن هذه حكومة الجمهورية اليمنية وليست حكومة منفى".



وأشار أمين التنظيم الناصري، إلى أن اداء اليمين الدستورية في الرياض يرسل رسائل سلبية أن عدن ليست أمنة وأن اتفاق الرياض لم ينفذ.. ولا مبررات اساسا تستوجب أداء اليمين في الرياض.



وأعلن الرئيس هادي الأسبوع الماضي تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 24 حقيبة وزارية، وأسند للحزب الناصري حقيبة وزارية واحدة، وجاء تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في الخامس من نوفمبر العام الماضي.