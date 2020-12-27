صعدة.. مسلح يقتل شاب خلال محاولته دخول السعودية 

قتل شاب في العشرينيات من عمره، على يد أحد المسلحين، في محافظة صعدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أثناء محاولته برفقة بعض زملاءه دخول السعودية للعمل؛ عن طريق التهريب.

وبحسب مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، فأن الشاب "شوقي نصر عبده"، من أبناء مديرية العدين، بمحافظة إب، قتل في صعدة، على يد أحد المسلحين المتقطعين، حينما أراد دخول السعودية عن طريق التهريب، برفقة عشرة أشخاص أخرين.

وأوضحت المصادر، أن أحد المسلحين المتقطعين، أراد مبالغ منهم بالقوة في أحد منعطقات الطريق بمحافظة صعدة، وبعد رفضهم أطلق النار عليهم بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل الشاب "شوقي نصر"، وسط تجاهل اعلامي لهذه القضية.

واستنكر ناشطون تجاهل الإعلام لمثل هذه القضايا التي تحدث بشكل متواصل، لعدد من الشباب اليمنيين، الذين أوصدت أمامهم الأبواب، وعدم وجود فرص عمل ما يضطرهم الظروف للتهريب لدول الجوار، وكيف يترصدهم الموت في البر والبحر.