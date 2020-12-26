مجلس النواب ينعي النائب والتربوي محمد الباكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس النواب، اليوم، عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية 137 النائب والتربوي محمد احمد صالح الباكري الذي وافاه الاجل إثر مرض آلم به.



واشاد مجلس النواب في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) بمناقب الفقيد المتعددة واسهاماته الوطنية الفاعلة من خلال خدمته في الحقل التربوي وكذا دوره الهام في تعزيز العمل البرلماني..مؤكداً ان رحيله يمثل خسارة فادحة للوطن عموماً وبرحيله يكون المجلس قد فقد أحد أعضاءه البارزين والفاعلين.

عبر المجلس، عن خالص التعازي وصادق المواساة الى اسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل..مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان.