شكرا لبحثكم عن خبر حيدان: قريباً ستبدأ مرحلة جديدة والنظام والقانون سيكون فوق الجميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الفريق ركن إبراهيم حيدان، وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم السبت، عن مرحلة جديدة؛ في أول تصريح له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال حيدان في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعه "المشهد اليمني"، " قريباً ستبدأ مرحلة جديدة والنظام والقانون سيكون فوق الجميع".

وفي وقت سابق، أكد حيدان على أن "المهمة كبيره وشاقة وصعبه وتحتاج تكاتف الجميع".

وشدد على أنه يجب وضع جميع الخلافات خلفنا والنظر للمستقبل بتفاؤل لتخطي هذه المرحلة المهمة.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، توعد، الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم، بعد أدائها اليمين الدستورية، محذرا من خطر الحوثي على كل اليمنيين من صعدة إلى المهرة.

وخاطب هادي الحكومة، في كلمة ألقاها بعد أداء رئيس وأعضاء حكومة المناصفة اليمين الدستورية أمامه في العاصمة السعودية الرياض، قائلا : "نريد مؤسسات تبنى، نريد اقتصاد يتعافى، نريد أمن يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومن اثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن اساء فيها سيتم محاسبته وتغييره".

وأكد على أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع رسمي لها في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على إن أهم أولويات الحكومة الجديدة هي مواجهة التحديات الاقتصادية.

وحذر من أن "المشروع الحوثي يشكل خطرا على كل اليمنيين من صعدة وحتى المهرة".

و أدت الحكومة الجديدة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، اليوم، تمهيدا لعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.