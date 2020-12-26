مليشيا الحوثي تمنع دخول الدبابات الصغيرة الى مناطق سيطرتها

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت سلطات ميليشيا الحوثي، السبت، منع وإيقاف استيراد باصات النقل الصغير(7 ركاب) الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقالت حكومة الحوثيين في صنعاء إنها وافقت على "مشروع قرار مقدم من وزارتي الداخلية والنقل(حوثيتان) بشأن منع وإيقاف استيراد باصات نقل الركاب عدد سبعة أشخاص وتشجيع استيراد وسائل نقل جماعي حجم أكبر وكذا منع استيراد المركبات التي يتم تحويل مقودها من اليمين إلى اليسار". وأضافت وفق وكالة سبأ الحوثية أنها "وجهت الجهات الأمنية المعنية في المنافذ بعدم السماح للباصات والمركبات المحددة في القرار الدخول من تلك المنافذ وعلى أن تصدر الجهة المعنية تعميماً للتجار وأصحاب المعارض لمنعهم من استيراد الباصات والمركبات المحددة". وبررت السطات الحوثية قراراها بإنه "لتنظيم النقل الداخلي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وحماية سائقي الباصات المحوّلة مقودها والمجتمع من مخاطر هذا النوع من المركبات". ومع انقطاع الرواتب وتدهور الوضع المعيشي في مناطق الانقلابين خلال السنوات الأخيرة لجأ الآلاف من اليمنيين لشراء المركبات الصغيرة والدراجات النارية لإعالة أسرهم، فيما تعتمد عشرات الآلاف الأسر اليمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين على الباصات الصغيرة سبعة ركاب كمصدر رزق وحيد أغلبها من الطبقة الضعيفة منذُ سنوات.

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