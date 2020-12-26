شكرا لبحثكم عن خبر لم ينتبه لها الرئيس هادي.. شعار السعودية السيفين والنخلة تسببان حرجاً كبيراً للحكومة الجديدة (شاهد) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب الشعار الملكي للسعودي النخلة والسيفين بحرج كبير للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة الجديدة. وظهر شعار السعودية بارزا بوضوح خلال مراسم تأدية القسم الجمهوري للحكومة والتقاط صورة جماعية لها مع الرئيس، الأمر الذي تسبب بموجة انتقاد كبرى ضد الحكومة الجديدة. ويرى يمنيون ان الحكومة اليمنية لا تتمتع بسيادة وإنها خاضعة للتحالف وسياساته.

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