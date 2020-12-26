شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. ضبط كمية كبيرة من الأدوية المنتهية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات العاصفة بقيادة العميد اوسان العنشلي ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في احد الهناجر بمنطقة الدرين في العاصمة عدن.

حيث تم الابلاغ عن وجود ادوية منتهية الصلاحية في احد الهناجر التابعة لاحد التجار الشماليين وتم النزول من قبل الكتيبة الثانية عاصفة الى الهنجر وتم العثور على الادوية المنتهية وكان تاريخ الانتهاء في شهر يوليو 2020م وبعد التحقيق مع مسؤول الهنجر والذي اكد ان هذه الادوية تم احتجازها من قبل المخلص الجمركي لكون التاجر عليه مبالغ مالية للمخلص الجمركي ولم يتم تسديدها منذ ٦ اشهر.

هذا وقد قامت قوات العاصفة بضبط الأدوية وتحويلها لقيادة القوات التي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وانتشرت في الاونة الاخيرة عملية بيع الادوية المنتهية الصلاحية والمهربة في العاصمة عدن واعادة طباعة تاريخ الانتهاء بتاريخ جديد ويشكل بيع هذه الادوية خطراً على صحة الموطنيين وتسبب امراض خطيرة للانسان.

* المركز الاعلامي لقوات العاصفة