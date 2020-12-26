شكرا لبحثكم عن خبر مديربحث عدن : هذا ابرز ما حققناه خلال العام 2020م ( تقرير ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مدير إدارة البحث الجنائي بادارة امن عدن العميد /صالح محمد القملي الإنجازات التي حققتها إدارة البحث الجنائي خلال العام 2020م بناء على الخطة السنوية المقرة من قبل مدير أمن العاصمة عدن آن ذاك اللواء الركن/شلال علي شائع .

وقال القملي ان اجمالي عدد البلاغات (1819) بلاغاً المضبوط منها عدد (1626) قضية ، نسبة الضبط 89% فيما إجمالي القضايا المجهولة (282) قضية تم الكشف منها عن (89) قضية وبقيت (193)قضية مقيدة ضد مجهول .

فيما بلغ إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة (1480) قضية .

وان المتبقي من القضايا قيد البحث (339 ) قضية جزء كبير من هذه القضايا تم انتهاء التحقيق فيها ومن ثم سيجري إحالتها الى النيابات العامة والمتخصصة بعدن.

ونوّه مدير إدارة البحث الى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود منتسبي إدارة البحث الجنائي.