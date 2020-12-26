شكرا لبحثكم عن خبر انتقالي حضرموت : محافظ الجوف ترك ارضه للحوثي واتجه صوب محافظتنا ظنا انها ارض سائبة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عبّرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن إدانتها واستنكارها الشديدين ، للتعدي السافر الذي قام به محافظ محافظة الجوف على أراضي حضرموت ، باستحداثه لنقطة تفتيش في منطقة الضويبي بالعبر ، واستغلالها في جباية الأموال من المارين على ذلك الطريق.
وأكدت القيادة المحلية دعمها ومساندتها للجهود والتحركات المجتمعية الرافضة لهذه النقطة التفتيشية ، التي تبتز المواطنين المتنقلين بين المناطق الصحراوية ، وتجبرهم على دفع الأتاوات .
ودعت قيادة انتقالي حضرموت السلطة المحلية بالمحافظة إلى اتخاذ موقف حازم وسريع ، يتصدى لأطماع الجبناء ، الذين تركوا أرضهم وأموالهم للحوثي ، واتجهوا صوب حضرموت ، ظنا منهم أنها أرض سائبة ، لا رجال لها يدافعون عنها .
كما دعت حكومة المناصفة إلى إدانة هذا الاستحداث غير القانوني ، الذي يعتدي على أراضي حضرموت ، متسببا في فتنة جديدة ، ستطيح حتما باتفاق الرياض ، إذا لم يسع العقلاء إلى تدارك هذا الخطأ ، والعمل على إزالة تلك النقطة ، التي تضرر منها مواطني حضرموت واليمن ، من الجبايات التعسفية التي تفرضها على كل من يمر بها.
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