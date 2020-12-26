شكرا لبحثكم عن خبر لملس يوجّه بسرعة معالجة مشكلة تصريف مياه الأمطار ويشدد على ضرورة الاستمرار بمحاربة العشوائيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس اليوم السبت، الاجتماع الدوري لمدراء عموم مديريات العاصمة عدن، ومدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، والمياه والصرف الصحي، والواجبات الزكوية .

وفي افتتاح الاجتماع، أكد المحافظ لملس أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها معظم مديريات العاصمة عدن، على الرغم من محدوديتها، قد كشفت الكثير من العيوب، وخلقت الكثير من المشكلات، مشيراً إلى أن ذلك أمر غير مقبول، وموجها بسرعة التعامل معه ومعالجته.

منوها إلى ضرورة البحث عن شركة استشارية كبرى لإعداد دراسة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تشمل كافة مديريات العاصمة.

وشدد لملس، خلال الاجتماع الذي حضره مستشار المحافظ لشؤون المديريات عبدالحكيم الشعبي، على أهمية استمرار مدراء المديريات في متابعة تحسين الخدمات ومحاربة العشوائيات بأنواعها وإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والوقوف بحزم أمام أعمال التخريب التي تستهدف مرافق الخدمات العامة.

مشيداً بجهود قيادة مديرية الشيخ عثمان في إزالة البسطات والعوائق كافة في شوارع مدينة الشيخ عثمان ،مؤكداً دعمه الكامل لجهود قيادة المديرية والجهود المماثلة في بقية المديريات.

وناقش اجتماع اليوم التقارير المرفوعة من مدراء المديريات، التي تضمنت رصداً لمُجمل الأنشطة خلال الأسبوعين المنصرمين، وكذا أبرز المشكلات والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها لإقرارها.

ومشكلة تدني الإيرادات المالية في بعض المديريات، وأبرز أسبابها وسُبل تنميتها وتحسينها، وتطوير آليات التحصيل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلات انقطاع المياه، وطفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات والنظافة والغاز المنزلي واوضاع الاسواق العامة وارتفاع الأسعار وغيره من المشاكل، وتم اتخاذ عدد من المعالجات بشأنها.