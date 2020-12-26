الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

المالكي: سقوط صاروخاً بالستياً في محافظة الجوف اطلقته المليشيات الحوثية من عمران

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالكي: سقوط صاروخاً بالستياً في محافظة الجوف اطلقته المليشيات الحوثية من عمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي "ان المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة ايرانياً أطلقت، اليوم السبت، صاروخاً بالستياً من محافظة عمران وسقط شرق اليتمة بمحافظة الجوف".

واشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الانباء (واس) الى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا