شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالكي: سقوط صاروخاً بالستياً في محافظة الجوف اطلقته المليشيات الحوثية من عمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي "ان المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة ايرانياً أطلقت، اليوم السبت، صاروخاً بالستياً من محافظة عمران وسقط شرق اليتمة بمحافظة الجوف".



واشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) الى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.