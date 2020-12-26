وكيل محافظة تعز يؤكد على أهمية تأهيل كوادر الأجهزة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، على أهمية تأهيل وتدريب كوادر وقيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة من اجل النهوض بالخدمات الامنية بكل كفاءة.



وشدد الوكيل المخلافي خلال حضوره ندوة بعنوان "الأمن مسؤليتنا جميعاً مشروع تحسين الأمن بتعز" والتي نظمتها المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع بالتنسيق مع شرطة المحافظة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية من أجل تسهيل العملية الأمنية.

من جانبه اشار مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، الى استمرار عملية تطوير الأجهزة الأمنية في شرطة المحافظة.

وتخللت الجلسة التي حضرها مدراء أمن المديريات وعدد من مدراء اقسام شرطة المحافظة، نقاشات حول واقع الأمن والتحديات والصعوبات التى تقف عائقاً أمام تحسن الحالة الأمنية ومقترحات وحلول وتوصيات والإجراءات التى ستقوم بها الجهات المشاركة بحسب الإمكانيات المتاحة .