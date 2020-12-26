شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين يتلقى عدداً من برقيات التهاني من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، برقيات تهانٍ من عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين.



واعرب وزراء الخارجية الكويتي احمد الصباح، والاردني أيمن الصفدي ، والتركي مولود أوغلو ،والجيبوتي محمود علي يوسف، والايطالي لويجي دي مايو، والبحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ، والعماني بدر البوسعيدي ، والبلجيكية صوفي ويلمز ،والليبي محمد الطاهر ، والمغربي ناصر بوريطة ، ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أحمد المنظري، عن خالص التهاني واطيب التبريكات بنيله ثقة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وجدد الوزراء، دعم بلادهم للحكومة الشرعية ولأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية..مؤكدين حرصهم و تطلعهم لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين بلدانهم والجمهورية اليمنية.