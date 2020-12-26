وزير التربية والتعليم الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - الرياض

أدى الأستاذ طارق العكبري اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي كوزير للتربية والتعليم، خلفا للدكتور عبد الله لملس.



وأدى رئيس واعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد الاستاذ طارق سالم العكبري وزير التربية والتعليم من الشخصيات الدبلوماسية البارزة ويتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة ،فهو الامين العام لمؤتمر حضرموت الجامع وعضو وفد حضرموت المفاوض لتنفيذ اتفاق الرياض حاصل على العديد من الشهادات منها البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وشهادات الدبلوم في كل من ادارة المؤسسات التربوية والتعليمية ،والعلوم السياسية والدبلوماسية، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وبرنامج الاعداد الدبلوماسي، وفي المساحة والطرق من المعهد التقني الصناعي، ودبلوم في ادارة اعمال من مركز التدريب واللغات، والتقنية وانظمة الحاسوب.

كما شارك في العديد من الدورات الداخلية والخارجية منها دورات في دور القائد في البناء المؤسسي والمدير الناجح في بناء المؤسسات التعليمية، وأيضا في برنامج اساسيات القانون الدولي وعمل المنظمات الدولية، وبرنامج مجلس الامة والقضايا العربية وقرارات الجزاءات