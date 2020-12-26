عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المسيلة

دشن رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي لمديرية المسيلة الأستاذ سالم أحمد مول الدويلة، اليوم السبت، توزيع المساعدات المقدمة من محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر للأسر المتضررة من إعصار لبان ٢٠١٨م والتي تسكن في بيوت "حملة منزل".



وعبر مول الدويلة عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة على دعمه السخي للنازحين وساكني بيوت حملة منزل إضافة الى تجهيزه لهذا المشروع بما يلزم.

بدوره عبر رئيس لجنة المتضررين الأستاذ سعيد حيمد رويضي عن سعادته البالغة لما تحقق لإخوانه النازحين من تجهيز هذا المشروع (حملة منزل) والدعم السخي الذي تلقوه من محافظ المحافظة، مثمنا الجهود الجبارة والمواقف المشرفة التي بذلها مدير عام المديرية الأستاذ فضل صلاح الدحيمي والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبد الرحمن عبد الله باعباد، ورجل الخير صدام سعد كده صاحب هذه المبادرة وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الخيري.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بتوزيع هذه المساعدات الأستاذ عقيل علوي بن حفيظ وأن الاسر ساكني بيوت حملة منزل بحاجة لمزيد من الدعم للتخفيف عن معاناتهم.

حضر التدشين ممثل إدارة الرقابة والتفتيش بديوان المحافظة الأستاذ محمد إبراهيم بن حروف، وأمين الصندوق بمديرية المسيلة الأستاذ علي محسن حفيظ.

تدشين توزيع المساعدات المقدمة من محافظ المهرة لساكني منازل مبادرة "حملة منزل"

الخليج 365 - المسيلة

دشن رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي لمديرية المسيلة الأستاذ سالم أحمد مول الدويلة، اليوم السبت، توزيع المساعدات المقدمة من محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر للأسر المتضررة من إعصار لبان ٢٠١٨م والتي تسكن في بيوت "حملة منزل".

وعبر مول الدويلة عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة على دعمه السخي للنازحين وساكني بيوت حملة منزل إضافة الى تجهيزه لهذا المشروع بما يلزم.

بدوره عبر رئيس لجنة المتضررين الأستاذ سعيد حيمد رويضي عن سعادته البالغة لما تحقق لإخوانه النازحين من تجهيز هذا المشروع (حملة منزل) والدعم السخي الذي تلقوه من محافظ المحافظة، مثمنا الجهود الجبارة والمواقف المشرفة التي بذلها مدير عام المديرية الأستاذ فضل صلاح الدحيمي والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبد الرحمن عبد الله باعباد، ورجل الخير صدام سعد كده صاحب هذه المبادرة وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الخيري.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بتوزيع هذه المساعدات الأستاذ عقيل علوي بن حفيظ وأن الاسر ساكني بيوت حملة منزل بحاجة لمزيد من الدعم للتخفيف عن معاناتهم.

حضر التدشين ممثل إدارة الرقابة والتفتيش بديوان المحافظة الأستاذ محمد إبراهيم بن حروف، وأمين الصندوق بمديرية المسيلة الأستاذ علي محسن حفيظ.