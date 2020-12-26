شكرا لبحثكم عن خبر غدا : جمعية المرأة الريفية تنظم معرضها الانتاجي الأول بالمركز رقم 5 بمديرية تبن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

نفذت جمعية تنمية وتمكين المراة الريفية بمحافظة لحج في المركز رقم 5 بقرية المقيبرة بمديرية تبن دورة تدريبية في كيفية صناعة الالبان والاجبان .

حيث استفاذت (22) متدربة من الدورة وتعرفها على كيفية صناعة عمل الاجبان والزبادي والحقين وعمل اللبنه ، كما تم تنفيذ تدريب في قرية حاشد التابعة لمركز هران ديان رقم 10 في مجال الصناعات الغذائية يوم أمس الجمعة بحضور 20 متدربة .

هذا وسيتم عقب ذلك فتح مركز لانتاج وتسويق منتجات الالبان والاجبان في مركز مقيبرة في خلال الفترة القادمة .

من جانب أخر وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ستنفذ جمعية تنمية وتمكين المرأة الريفية يوم غدا الاحد الموافق 12/27 معرضها الإنتاجي الأول في المركز رقم 5 التابع لها بقرية مقيبرة وسيتم خلال المعرض عرض مختلف أعمال الجمعية والنساء الأعضاء المشاركات .

وفي وقت سابق من الاسبوع الفائت نفذت الجمعية برئاسة الأستاذة فتحية أرشد معرض لمنتجات مركز الجراد في مديرية تبن ولقد حضره عدد من الجهات المحلية والمجتمعية.

وتهدف جمعية المرأة الريفية إلى إكساب النساء عدة مهارات وحرف يدوية مختلفة تساعدها في تحسين مستوى دخلها المادي وخاصة للنساء في القرى النائية وربات البيوت والغير العاملات .