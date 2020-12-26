ربيد يطلع على سير العمل في مستشفى الأمراض النفسية وصحة الموانئ بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور محمد ربيد، اليوم ، على سير العمل في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية التعليمي والخدمات المقدمة للنزلاء ، والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا.



واستمع، من مدير المستشفى الدكتور خالد النهدي، على أهم الصعوبات التي تواجه العمل في المستشفى..مؤكداً اهتمام السلطة المحلية ومكتب الصحة بعدن على توفير كافة المستلزمات الضرورية التي تساهم في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا اثناء استقبال الحالات ، ومعالجة كافة المشاكل والصعوبات ، والسعى لتضافر المنظمات الدولية الداعمة لإعادة تحسين البنية التحتية للمستشفى .

كما اطلع الدكتور ربيد، على جاهزية صحة المؤاني والمنافذ البرية والبحرية والجوية في مواجهة فيروس كورونا ومتابعة الحالات التي تدخل من المنافذ من ناحية صحية.