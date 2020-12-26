شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم دعماً طبياً لمستشفى الغيلة بمديرية ناطع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت ادارة مستشفى الغيلة بمديرية ناطع محافظة البيضاء، اليوم، أجهزة طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، وكراسي متحركة وثابتة..مثمنا الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والذي يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.

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