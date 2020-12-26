الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض

أدت الحكومة الجديدة صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض، بعد أكثر من أسبوع من إعلان تشكيلها.



وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مصادر مطلعة "أن الحكومة الجديدة ستعود إلى عدن يوم غد الأحد في حال اكتملت جميع الترتيبات والتجهيزات".



ووصل خلال اليوميين الماضيين معظم الوزراء من عدد من الدول إلى العاصمة السعودية الرياض، لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، في الوقت الذي طالب ناشطون الحكومة بالعودة إلى عدن وأداء اليمين الدستورية هناك.



وكان الرئيس هادي أصدر قراراً جمهورياً الجمعة الماضية بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المكونة من 24 وزيراً وفقاً لاتفاق الرياض وآلية تسريعه، بعد خمسة أشهر من التعثر والمفاوضات بين الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.



وعقب إعلان الحكومة انطلقت حملات شعبية تطالب بعودة الحكومة والرئاسة إلى عدن ووضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي، وتطبيع حياة الناس في المحافظات المحررة.