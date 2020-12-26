تعز: مظاهرة تطالب بعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها 

تظاهر المئات في مدينة تعز اليوم الجمعة، للمطالبة بسرعة عودة الحكومة إلى عدن وأداء اليمين الدستورية.



وردد المتظاهرون عقب اداء صلاة الجمعة، في ساحة الحرية وسط مدينة تعز هتافات تشدد على ضرورة أداء وزراء الحكومة لليمين الدستورية في عدن وتطالب أيضًا بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض.



وجاءت هذه التظاهرة ضمن حملة شعبية يقودها ناشطون انطلقت قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الرئاسة والحكومة للعودة إلى البلاد.



والأربعاء، دعا إصلاح تعز، إلى "سرعة عودة الحكومة وأجهزة الدولة لتدارك الأوضاع الخدمية والصحية والمعيشية المتردية للمواطن".



وشدد الحزب في بيان له على ضرورة "عودة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء أعمالها من داخل العاصمة المؤقتة عدن".



وفي 18 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب برئاسة معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض، الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بين الحكومة والمجلس الانتقالي.



وتأجلت أمس الخميس مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، أمام الرئيس هادي، بعد أن وصل معظم الوزراء إلى الرياض، في الوقت الذي رفض وزير السفر مطالباً بأن يتم ذلك في عدن (العاصمة المؤقتة)، في ظل دعوات شعبية واسعة تطالب بعودة الرئاسة والحكومة إلى داخل البلاد لممارسة مهامها.



- فيديو :