الزويدي يستقبل وفد من مجلس أمناء حضرموت لمكافحة السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيحوت

استقبل القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، اليوم، الوفد الخاص بمجلس أمناء حضرموت لمكافحة السرطان برئاسة الدكتور عبد القادر بايزيد، ضمن زيارتهم لمحافظة المهرة، من أجل تأسيس وحدة معالجة الأورام بالغيضة للتخفيف من معاناة المرضى، بحضور مستشار المحافظ لمديريتي سيحوت والمسيلة الشيخ سعيد سالم ميطان.



كما زار الوفد مستشفى سيحوت للتنسيق لإنشاء قسم خاص للفحص المبكر للسرطان واكتشافه، والتوعية من مرض سرطان الثدي، وأسباب الإصابة، وأعراضه، وكيفية الوقاية منه.

وشكر الشيخ الزويدي وفد مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الذي يترأسه الدكتور عبد القادر بايزيد وعضوية كلا من المهندس محمد العمودي، والدكتور ربيع باربّاع، والدكتور زكي صعنون، والدكتور وليد البطاطي مسؤول مؤسسة الأمل للسرطان، على زيارتهم للمديرية ولمستشفى سيحوت وتحملهم عناء السفر من اجل تطوير المنظومة الطبية بالمستشفى وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمرضى، مؤكداً على تقديم السلطة المحلية بالمديرية كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز التجهيزات لإنشاء قسم الفحص المبكر.

ولفت مدير مكتب الصحة بسيحوت الأستاذ سعيد معرابي بأن إدارة مكتب الصحة تعمل وفق خطة عمل معده مسبقاً تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية بالمستشفى، واستقطاب الكادر الطبي المؤهل وكذلك الأجهزة الطبية الحديثة.

بدورها أكدت مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت الأستاذة أوسان باعباد على أهمية إنشاء قسم الفحص المبكر، الذي سيساعد على اكتشاف الحالات المصابة مبكراً مما يسهّل من إمكانية علاجها وشفائها.

من جانبها اشارت الدكتورة مروة الكلالي مسؤولة القسم بأن قسم الفحص المبكر بات ضرورة ملحه لإنشائه، وذلك للخدمة التي يقدمها لاكتشاف المرض، والتخفيف من معاناة المواطن في حالة إنشاء قسم للفحص بمستشفى سيحوت التي تستفيد من خدماتها أكثر من مديرية بالإضافة الى مواطني سيحوت