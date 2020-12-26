السباعي تتفقد مركز الحميات في مستشفى الغيضة المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

تفقدت الوكيلة المساعدة لقطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة أشراق السباعي، اليوم، مركز علاج الحميات بمستشفى الغيضة المركزي.



واستمعت السباعي، إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المركز للمصابين بفيروس كورونا،

وأبرز إحتياجات المركز وما تقدمه الكوادر الطبية من جهود جليلة لخدمة المواطنين.

وثمّنت السباعي الدور الكبير الذي تبذله الكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا، ومايقدمونه من خدمات للمواطنين للقضاء على هذه الجائحة العالمية.

وأكدت على أهمية العمل خلال هذه المرحلة بروح الفريق الواحد، والتعاون من أجل إنجاح كافة الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا ومحاصرته، وحماية المواطنين من أي مخاطر لانتقال العدوى إليهم.

وكان في استقبال الوكيلة السباعي خلال الزيارة، مدير الخدمات الطبية بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور نعمان بن عويض، ورئيس فرق الإستجابة السريعة في المحافظة الدكتور أسامة محمد علي، ومديرة الصحة الإنجابية الأستاذة رائده محمد بلحاف، والأستاذ أحمد صالح الحامد من غرفة الطوارئ بالمحافظة، وعدداً من العاملين الصحيين في المركز.