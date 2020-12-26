رعفيت يلتقي بموردي وباعة القات ويشدد على التعاون والبيع في الأسواق المخصصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب مدير الأمن بمحافظة المهرة - مدير عام البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت، اليوم، بإدارة البحث كبار موردي وبائعي القات لمناقشة ظاهرة بيعه داخل المدينة وفي الأحياء السكنية والأماكن العامة بصورة مخالفة.



وشدد رعفيت على ضرورة الالتزام بقرار السلطة المحلية القاضي بنقل أسواق القات إلى خارج المدن ومنها العاصمة الغيضة ، متوعداً باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين.

وأشار إلى أن ظاهرة بيع القات في الأحياء السكنية والشوارع العامة يجب أن تنتهي لما لها من تبعات وأضرار سلبية وتسيء للجهود المبذولة في القضاء على المظاهر السلبية والتوعية بمخاطرها، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وتضافر الجهود للحفاظ على المحافظة آمنة ومستقرة.

وكان نائب مدير الأمن قد استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين، شاكراً لهم تلبية الدعوة.

من جانبهم أبدى الحاضرون استعدادهم والتزامهم بالقرارات والإجراءات المتخذة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.