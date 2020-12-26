بدء دورة تدريبية حول نظام المعلومات الإحصائي والإمداد اللوجستي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت امس في المهرة دورة تدريبية لنظام المعلومات والإحصاء والامداد اللوجستي للصحة الإنجابية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للسكان في إطار تعزيز قدرات القابلات في المديريات حول رصد المعلومات والإحصاء ونقل العمل بطريقة إلكترونية وسلسة في مجال الصحة الإنجابية للارتقاء بمستوى العمل نحو الأفضل تماشياً مع العصر الحديث.



وأكد أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر على ضرورة تحفيز الكادر بشكل مستمر من خلال الدورات المقدمة من وزارة الصحة والمنظمات الداعمة، لافتا إلى دور السلطة المحلية في المحافظة في دعم القطاع الصحي وما توليه من اهتمام لمكتب الصحة في توفير الدعم الممكن حسب إمكانياتها بما يخدم المواطن في ظل تزايد منسوب الوافدين والنازحين من مناطق الصراعات.

من جانبها ثمّنت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة اشراق السباعي الدور البارز للسلطة المحلية ومكتب الصحة وما تُبذل من جهود متفانية في رفع مستوى الخدمات الصحية وتأهيل الكادر الصحي لتفادي إي مخاطر تهدد صحة وسلامة المجتمع والأسرة في أرجاء المحافظة.

الى ذلك استعرض مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك الدعم السخي الذي تقدمه السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الاستاذ محمد علي ياسر من خلال تقديم أجهزة الكمبيوتر للمتدربات للبدء في مراحل العمل الجديدة والمتطورة، إضافة الى دعم القطاع الصحي في شتى المجالات من أجل تطوير مستوى خدماته.