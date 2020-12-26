محافظ المهرة يكرم نادي خيبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - الغيضة

كرم محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم، نادي خيبل الرياضي الثقافي الإجتماعي، عقب إحرازه المركز الثاني في البطولة العامة لدوري كرة الطائرة لأندية المحافظات المحررة.



وقدم المحافظ بن ياسر بمعية الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ميداليات لنادي خيبل المشارك في البطولة، إضافة إلى درع شكر وتقدير للنادي بعد حصوله على مركز الوصيف على مستوى الجمهورية ونيل الميداليات الفضية.

وبارك المحافظ النجاح الذي حققه نادي خيبل، معبراً عن افتخاره وسروره وسعادته بهذه الانجازات التي تشرف محافظة المهرة.

وشكر المحافظ بن ياسر، نادي خيبل على جهوده المبذولة في تحقيق النتائج المشرفة، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم الدعم والتسهيلات للنادي.

ووجه المحافظ بسرعة تسوير ملعب نادي خيبل لكرة القدم بتمويل من السلطة المحلية ضمن الدعم المقدم منها، بعد تسليم الموقع تنفيذا لتوجيهاته.

من جانبه، قدم نادي خيبل، درع شكر وتقدير للمحافظ بن ياسر، تقديراً لجهوده البارزة ودعمه اللامحدود لجميع الأنشطة الرياضية للنادي.

من جانبه، ثمن رئيس نادي خيبل الأستاذ مطر كده، دعم السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ محمد علي ياسر، للنادي، مشيراً إلى أن رعاية السلطة ودعمها مثّل عاملاً مهماً في تحقيق هذه الإنجازات الرياضية.

حضر التكريم محمد عمر سويلم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، والأستاذ علي شرية عضو الإتحاد العام لكرة الطائرة بالجمهورية، والأستاذ عوض مهوي رئيس فرع اتحاد كرة الطائرة بالمحافظة